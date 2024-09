Cod galben de furtuni in Cluj, din aceasta dupa-masa pana maine seara, avertizeaza meteorologii.Intreaga regiune a Transilvaniei, dar si Banatul, sunt azi sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica si averse insemnate cantitativ; regiunea Moldovei e sub avertizare cod portocaliu.Avertizarea cod galben e valabila de azi la ora 15 pana maine la ora 18. In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei si al Munteniei vor fi ... citește toată știrea