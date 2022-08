Cod galben de furtuni in jumatatea de vest a Clujului, astazi, avertizeaza meteorologii.Mare parte dintre judetele din Romania se afla sub cod galben de furtuni azi, integral sau, cum e cazul Clujului, partial. Avertizarea e valabila pana diseara la ora 22, interval in care meteorologii se asteapta la instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ. "La munte, in Dobrogea, local in Muntenia, Transilvania, Moldova, Maramures si ... citeste toata stirea