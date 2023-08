Cod galben de furtuni in jumatatea de vest a Clujului azi, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis azi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru muntii Carpati, inclusiv zona de vest a Clujului, valabila de azi la ora 10 pana diseara la ora 20. In acest interval in zonele montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului - rafale de pana la 60 ... citeste toata stirea