Aproape nu a fost zi fara avertizari cod galben de furtuni in Cluj in ultimele zece zile, azi meteorologii emit o noua avertizare pentru mai multe judete, inclusiv Clujul, si arata ca se asteapta la instabilitate atmosferica.Avertizarea cod galben de furtuni e valabila in special pentru jumatatea de nord a Transilvaniei, de azi la amiaza pana diseara la ora 21, interval in care meteorologii anunta ca se asteapta la instabilitate atmosferica temporar accentuata. "In intervalul mentionat, local ... citeste toata stirea