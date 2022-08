Cod galben de furtuni la Cluj, de azi la amiaza pana maine dimineata.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de azi la ora 12 pana maine la ora 10. In acest interval in mai multe judete va fi inregistrata instabilitate atmosferica temporar accentuata, in Banat, Crisana, Maramures, vestul Olteniei, in cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Moldovei, in Carpatii Occidentali, ... citeste toata stirea