Cod galben de furtuni la Cluj, de azi la amiaza pana maine seara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme instabila pentru mare parte din teritoriul tarii, valabila de azi la ora 12 pana maine la ora 23, interval in care meteorologii se asteapta sa inregistreze instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi cu cantitati insemnate de apa. "In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii. ... citeste toata stirea