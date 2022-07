Cod galben de furtuni la Cluj, de azi pana maine la amiaza.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben si, dupa caz, cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru mai multe judete din tara, de azi pana maine la ora 12, inclusiv pentru judetul Cluj. In acest interval, in centrul, nordul si nord-estul tarii, apoi si in sud si est, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari ... citeste toata stirea