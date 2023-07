Cod galben de furtuni la Cluj, in aceasta noapte, si de canicula maine, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de furtuni pentru judetele din Transilvania, inclusiv Clujul, valabila de diseara la ora 22 pana maine dimineata la ora 10. In acest interval, meteorologii se asteapta ca local in vestul, nord-vestul si centrul tarii sa inregistreze perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari ... citeste toata stirea