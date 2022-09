Cod galben de furtuni la Cluj pana maine seara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ pentru mai multe judete din tara, inclusiv jumatatea de vest a Clujului, valabila din aceasta seara la ora 18 pana maine seara la ora 22. In intervalul mentionat, local in Maramures, Banat, zona montana a Olteniei, in Carpatii Occidentali si nordul Carpatilor Orientali vor fi perioade cu averse, insotite pe alocuri de descarcari electrice. In ... citeste toata stirea