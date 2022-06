Cod galben de furtuni pentru jumatatea de vest a Clujului, maine.Meteorologii au emis o avertizare cod galben de furtuni pentru mai multe judete din vestul tarii, inclusiv pentru jumatate din judetul Cluj, pentru instabilitate atmosferica accentuata. Avetrizarea e valabila din aceasta noapte la ora 3 pana maine la ora 11. In acest interval in Satu Mare, Bihor, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad si Timis sunt asteptate furtuni, vijelii si chiar grindina. "In ... citeste toata stirea