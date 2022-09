Cod galben de furtuni si grindina in jumatatea de vest a Clujului, de azi la amiaza pana maine la ora 12.Meteorologii au emis azi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila de azi la ora 12 pana maine la aceeasi ora pentru mai multe judete, inclusiv jumatatea de vest a Clujului. In intervalul mentionat, in Banat, Oltenia, local in Crisana, Transilvania, Muntenia, in sudul si centrul Moldovei, precum si in zonele de munte vor ... citeste toata stirea