Cod galben de instabilitate atmosferica azi in Cluj, pana aproape de miezul noptii, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie emite o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila de azi la ora 12 pana diseara la ora 23 pentru mai multe judete din vestul tarii, inclusiv Clujul. In acest interval, In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul si centrul Moldovei si cea mai mare parte a zonei ... citește toată știrea