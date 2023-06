Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vreme rea in Romania. A doua avertizare cod galben intra in vigoare astazi, de la ora 21:00, si este valabila pana maine, la ora 12:00, inclusiv pentru judetul Cluj.In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Carpatii Occidentali si Meridionali, in Oltenia si vestul Transilvaniei.Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. ... citeste toata stirea