Cod Galben de instabilitate atmosferica si ploi abundente in intreg judetul Cluj

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, atentionare Cod galben vizand instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate valabil sambata, in Maramures, Moldova, Dobrogea, local in nordul Transilvaniei, inclusiv judetul Cluj, in Muntenia si la munte.Atentionarea a intrat in vigoare sambata, la ora 10:00 si este valabila pana la ora 23:00.In aceasta perioada, in Maramures, Moldova, Dobrogea, local in nordul ... citeste toata stirea