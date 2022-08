Cod Galben de inundatii in 14 bazine hidrografice din tara. Judetul Cluj, amenintat de viituri

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis un cod galben de inundatii in 14 bazine hidrografice, printre care si cele din zona Clujului. Pe de alta parte, Administratia Bazinela de Apa (ABA) Somes-Tisa sustine ca raurile din regiune sunt in scadere.Cod galben de viituri in 14 bazine hidrografice, pana luni dupa-amiazaInstitutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana luni dupa-amiaza in 14 ... citeste toata stirea