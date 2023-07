Cod galben de inundatii pe Aries, Cris si Somes in Cluj, pana maine la amiaza, avertizeaza hidrologii.A fost emisa o avertizare cod galben de inundatii pentru mai multe bazine hidrografice, valabil de azi la ora 12 pana maine la aceeasi ora, in Cluj sunt vizate doua dintre cele mai importante rauri, Somesul, Ariesul si Crisul.Astfel, e in vigoare o avertizare cod galben de inundatii in intervalul mentionat pe raurile din bazinele hidrografice Viseu - bazin superior si afluenti bazin ... citeste toata stirea