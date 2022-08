Cod galben de inundatii pe doua dintre cele mai importante rauri din Cluj, avertizeaza hidrologii.Institutul National de Hidrologie a emis o avertizare de maxima vigilenta hidrologica valabila pentru mai multe rauri din Moldova si Transilvania, intre care cele doua Somesuri in Cluj, si raul Crisul Repede. Si Ariesul se afla sub avertizare cod galben de inundatii, dar pana la limita cu judetul Cluj, in ... citeste toata stirea