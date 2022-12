Cod galben de inundatii pe raul Somesul Mic in amonte de Gilau si in aval de Dej, de maine

Cod galben de inundatii pe raul Somesul Mic in amonte de Gilau si in aval de Dej, avertizeaza Administratia Bazinala Somes-Tisa.Avertizarea e valabila de maine dimineata la ora 6 pana in 12 decembrie la amiaza, situatie in care se afla mai multe rauri din spatiul hidrografic Somes-Tisa - Viseu, Iza si Lapus in Maramures, Tur in Satu Mare, Somesul Mare in Bistrita-Nasaud, Somesul Mic - bazinul amonte de acumularea Gilau in Cluj si Somes - pe afluentii mici aferenti ... citeste toata stirea