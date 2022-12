Cod galben de inundatii pe raul Somes azi pana la amiaza.O avertizare Cod galben hidrologica este in vigoare, pana azi la amiaza, pe Somes in Cluj, dar si pe alte rauri din Transilvania, in unele cazuri avertizarea e valabila pana maine la pranz.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor ... citeste toata stirea