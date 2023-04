Cod galben de inundatii pe Somes, in Cluj, avertizeaza hidrologii."Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii INHGA instituie Codul Portocaliu pentru urmatoarele 24 de ore, respectiv, incepand de astazi, la ora 12, pana maine, 26 aprilie, la aceeasi ora", a transmis, marti, INGHA, intr-un comunicat de presa.Conform hidrologilor vor fi afectate raurile din bazinele hidrografice Poganis - bazinul situat in amonte de ... citeste toata stirea