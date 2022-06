Cod galben de inundatii pe Somes, in Cluj, pana diseara la miezul noptii, avertizeaza hidrologii.INHGA a emis o avertizare cod galben valabila in aceasta dupa-masa si seara pana la miezul noptii pentru mai multe rauri din tara, inclusiv Somesul in Cluj. Hidrologii se asteapta sa inregistreze in urmatoarele ore scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale ... citeste toata stirea