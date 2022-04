Cod galben de inundatii pe Somes si Cris, in Cluj

Cod galben de inundatii pe Somes si Crisul Repede, in Cluj, avertizeaza hidrologii.Institutul National de Hidrologie se asteapta la inundatii pe mai multe rauri din tara, de azi pana in 29 aprilie la amiaza, intre care Somesul Mic - bazinul superior si afluentii din bazinul mijlociu si inferior, in judetul Cluj, si pe Aries. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri ... citeste toata stirea