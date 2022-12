Cod galben de inundatii pe Somes si Cris in Cluj, dar si in alte bazine hidrografice, anunta azi Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.INHGA a emis azi o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pentru 17 bazine hidrografice, incepand de maine la amiaza. Astfel, de maine la ora 12 si pana in 18 decembrie la ora 18 sunt asteptate viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele hidrografice Tisa - ... citeste toata stirea