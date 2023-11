Cod galben de inundatii pe Somes si Cris in Cluj, pana maine, avertizeaza hidrologii.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de viituri pe rauri din judetele Cluj, Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor, Hunedoara, Arad, Alba, Timis si Caras-Severin. Aceasta este valabila pana maine seara. Codul galben care a intrat in vigoare azi la ora 14 si este valabil pana maine la ora 18. In intervalul mentionat, vor fi afectate anumite ... citeste toata stirea