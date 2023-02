Cod galben de ninsori abundente si viscol in zona de munte a Clujului, arata meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona de munte, valabila de azi la ora 10 dimineata pana maine la aceeasi ora. In intervalul mentionat, la munte temporar va ninge, insemnat cantitativ indeosebi in zona Carpatilor Occidentali si in cea din jumatatea de nord a Carpatilor Orientali unde prin acumulare vor ... citeste toata stirea