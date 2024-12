Cod galben de ninsori si intensificari ale vantului in zona montana a Clujului, azi si maine, avertizeaza meteorologii.La altitudinea de peste opt sute de metri sunt asteptate ninsori abundente cu depunere de strat si viscol, din aceasta seara la ora 20 pana in ziua Craciunului la ora 10; in acest interval sunt asteptate ninsori abundente cu depunere de strat si viscol la altitudini intre 800 si 1.700 metri in cea mai mare parte a zonei montane. Cantitatile de apa acumulate vor ajuneg la 25 ... citește toată știrea