COD GALBEN de ninsori si vant in judetul Cluj. Meteorologii au facut un anunt de ultima ora

O atentionare privind intensificarea vantului si una privind ninsorile la munte, au fost emise de meteorologii ANM. Acestea vor afecta mai multe judete din tara, printre care si judetul Cluj.In intervalul 20 noiembrie, ora 10:00 - 20 noiembrie, ora 20, a fost emis un cod galben de intensificari ale vantului.Vantul va avea intensificari in Banat, Crisana, Maramures, local in Transilvania, in nord-vestul Moldovei si pe litoral, cu viteze in general de 55...65 km/h. La munte vor fi rafale de 70. ... citește toată știrea