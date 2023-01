COD GALBEN de ninsori si viscol in judetul Cluj! ANM a emis doua avertizari meteo

Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari meteo! Cod galben de ninsori si viscol vizeaza 23 de judete ale tarii, intre care si judetul Cluj.Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 - 5 ianuarie, ora 14:00. In intervalul mentionat, in Carpatii Orientali si local in Muntii Apuseni vantul va avea intensificari, cu viteze de 60...80 km/h, iar indeosebi in zona inalta, rafalele vor depasi 100...120 km/h. In grupele nordice ale ... citeste toata stirea