Cod galben de ploi abundente si vant puternic in zona de vest a Clujului pana diseara, arata meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului si averse insemnate cantitativ pentru mai multe judete din tara, inclusiv jumatatea de vest a Clujului, valabila de azi la amiaza pana diseara la ora 23. In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari in Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Transilvaniei si la munte, cu ... citeste toata stirea