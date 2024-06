Cod galben de ploi, descarcari electrice si grindina pentru o parte din Cluj si alte judete din tara. Avertizarea de ultima ora facuta de meteorologii ANM

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi si vijelii, valabila astazi, in intervalul orelor 12:00, 25 iunie si 03:00, 26 iunie.In intervalul mentionat, in Banat, sudul Crisanei, sud-vestul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Carpatilor Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta ... citește toată știrea