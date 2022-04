Meteorologii au instituit un Cod Galben de ploi in toata tara, in interval 27 aprilie, ora 12 - 28 aprilie, ora 23.Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati insemnate de apa."In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi averse ce vor avea si caracter ... citeste toata stirea