Cod galben de ploi la Cluj pentru urmatoarele trei zile, se schimba vremea, scade temperatura, sunt asteptate ninsori

Cod galben de ploi la Cluj pentru urmatoarele trei zile.Meteorologii avertizeaza ca mai multe zone din Romania, inclusiv jumatate din judetul Cluj, sunt sub avertizare cod galben de ploi de azi la amiaza pana in 2 aprilie, seara la ora 21. In acest interval sunt asteptate ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii va ploua mai ales sub forma de aversa, iar in intervale ... citeste toata stirea