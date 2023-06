Clujul este sub Cod Galben de furtuni, valabil in ziua de 2 iunie, pana la ora 23.00.Instabilitatea atmosferica va afecta jumatate de tara. "Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina, intensificari ale vantului si vijelii in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, cea ... citeste toata stirea