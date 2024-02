Cod galben de ploi si vant puternic in Cluj! In zonele de munte se va depune un strat de zapada

Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de vreme rea care vizeaza mai multe judete din tara, inclusiv Cluj.Astfel, Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 12 februarie, ora 14:00 - 14 februarie, ora 10:00, va fi in vigoare un cod galben de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului.In intervalul mentionat, temporar se vor semnala precipitatii in aproape toata tara si se vor acumula cantitati de apa in general de 15...25 l/mp. Vor fi ploi, ... citește toată știrea