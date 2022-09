Cod Galben de ploi si vant puternic pana duminica in aproape toata tara. Vezi care este situatia in Cluj

Un Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata intra in vigoare de la ora 12:00 si va fi in vigoare pana sambata, 17 septembrie, la ora 12:00. Acesta vizeaza regiunile Banat, Oltenia, local in Crisana, Transilvania, Muntenia, in sudul si centrul Moldovei, precum si zonele de munte, transmit meteorologii, care au emis avertismente si pentru cantitati insemnate de ape si intensificari ale vantului pentru perioada urmatoare, pana duminica, 18 septembrie, la ora 20:00.In intervalul ... citeste toata stirea