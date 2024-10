COD GALBEN de ploi torentiale la Cluj! ANM, anunt de ultima ora

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri mai multe avertizari meteo cod galben de ploi torentiale, care vizeaza 29 de judete ale tarii, inclusiv judetul Cluj.Prima avertizare meteo cod galben este valabila in intervalul 04 octombrie, ora 23 - 05 octombrie, ora 15.In intervalul mentionat, in sudul Banatului, vestul si nordul Olteniei, vestul si sud-vestul Transilvaniei, vor fi ploi insemnate cantitativ. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor fi de ... citește toată știrea