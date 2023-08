Cod galben de ploi torentiale si grindina in jumatatea de vest a Clujului, de azi dupa-masa pana maine dimineata.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru mai multe judete, inclusiv Clujul in jumatatea sa de vest, pentru instabilitate atmosferica, valabil de azi la ora 14 pana maine la ora 6. In acest interval in Banat, Crisana, nord-vestul Olteniei, precum si in zonele montane aferente sunt asteptate ... citeste toata stirea