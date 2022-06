Cod Galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pana duminica seara, in Cluj si in alte 24 de judete

Meteorologii au emis duminica, 26 iunie, o avertizare Cod Galben de ploi torentiale, vijeloo si grindina pentru 25 de judete. Cantitatile de apa pot depasi pana la 40 l/mp.Avertizarea va fi in vigoare duminica, 26 iunie, de la ora 12:00 pana la ora 22:00In intervalul mentionat, in zona montana, in cea mai mare parte a Olteniei si local in Muntenia, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ... citeste toata stirea