Cod galben de precipitatii moderate si ninsori la munte, in Cluj, de maine pana poimaine dimineata.Meteorologii au emis o informare meteorologica de tip cod galben valabila de maine dimineata la ora 6 pana in 11 ianuarie la ora 10, de precipitatii moderate cantitativ si ninsori la munte. In intervalul mentionat, meteorologii se asteapta sa inregistreze temporar precipitatii moderate cantitativ, mai ales sub forma de ploaie in zona joasa din Banat, Crisana si Moldova, mixte in Maramures si ... citește toată știrea