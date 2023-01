Cod galben de precipitatii si viscol in 12 judete pana duminica seara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o atentionare Cod galben de precipitatii si viscol valabila pana duminica seara in zona montana si submontana a Olteniei si Munteniei si in Carpatii Meridionali. Potrivit meteorologilor, in intervalul 21 ianuarie, ora 18:00 - 22 ianuarie, ora 20:00, in zona montana si submontana a Olteniei si Munteniei, se vor acumula cantitati de precipitatii in general de 25...40 l/mp.Acestea vor fi sub ... citeste toata stirea