ANM a emis atentionari Cod Galben de vant, viscol si ninsori in aproape jumatate de tara, inclusiv in zona de munte a judetului Cluj.Potrivit meteorologilor, in intervalul 11 noiembrie, ora 17:00 - 12 noiembrie, ora 8:00, vantul va avea intensificari in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, cu viteze de 55 - 65 km/h si izolat de peste 70 km/h.In zona montana vor fi precipitatii mixte, iar la peste 1.400 de metri altitudine vor predomina ninsorile, local ... citeste toata stirea