Cod galben de vant puternic in jumatatea de vest a Clujului, pana maine seara, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru jumatatea de vest a Clujului, valabila de azi la ora 10 pana maine seara la ora 21, interval in care sunt asteptate intensificari ale vantului in Dobrogea, jumatatea de nord a Moldovei si Crisanei, in cea mai mare parte a Munteniei, precum si in vestul si sudul Olteniei si al ... citește toată știrea