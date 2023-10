Meteorologii au emis o avertizare de vant puternic valabila si pentru zona de munte a judetului Cluj, in intervalul 31 octombrie, ora 10:00 - 01 noiembrie, ora 03:00.In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari in Banat si in Crisana, precum si in Carpatii Occidentali si in Carpatii Meridionali cu viteze in general ... citeste toata stirea