Cod galben de vant puternic in zona de vest a Clujului, timp de doua zile, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in acesta dimineata o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, valabila de azi la ora 10 pana in 22 octombrie la aceeasi ora. In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari in Banat, Crisana si in sud-vestul Transilvaniei, cu viteze in general de pana la 60 km/h. In Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali, la ... citeste toata stirea