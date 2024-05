Cod galben de vant puternic la Cluj

Judetul Cluj e sub avertizare de vant puternic azi pana diseara aproape de miezul noptii, arata meteorologii.Asfel, Administratia de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului in aceasta dimineata, valabila de la ora 10 pana la ora 23, pentru mai multe judete inclusiv Clujul. In intervalul mentionat, in Banat, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali vantul va avea intensificari, cu viteze de pana la 65 km/h. Local ... citește toată știrea