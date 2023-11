Cod galben de vant puternic la Cluj, de diseara pana in 4 noiembrie.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului in aceasta dimineata, valabila pentru judetele din Transilvania si nu numai. Avertizarea e valabila de diseara la ora 22 pana in 4 noiembrie la ora 3 dimineata. In acest interval vantul se va intensifica treptat, pe parcursul noptii de joi spre vineri in Banat, Crisana si Maramures, ... citeste toata stirea