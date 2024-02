Cod galben de vant puternic la Cluj pana maine dimineata, avertizeaza azi meteorologii.Mai multe judete din tara, in special cele care aflate in zona de munte, sunt sub avertizare cod galben de vant puternic de azi la ora 10 pana maine dimineata la aceeasi ora. In intervalul mentionat, in nordul Crisanei, in Maramures si Dobrogea, in nord-estul si estul Munteniei, in cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Moldova, vantul va avea intensificari cu rafale in general de pana la 60 km/h. ... citeste toata stirea