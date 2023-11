ANM a emis atentionari Cod Galben de vant, viscol si ninsori care vizeaza mai multe judete din tara, inclusiv zona de munte a judetului Cluj.Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 noiembrie, ora 14:00 - 12 noiembrie, ora 18:00, vantul va avea intensificari in Carpatii Orientali si in Muntii Apuseni cu viteze de 60...80 km/h, iar in zona inalta, rafalele vor depasi 90...100 km/h.Din a doua parte a noptii de joi spre vineri (23/24 noiembrie), indeosebi in masivele montane din nordul tarii, ... citeste toata stirea