Cod galben de vant puternic si precipitatii in jumatatea de vest a Clujului

Cod galben de vant puternic si precipitatii in zona de vest a Clujului, din aceasta dimineata timp de doua zile, avertizeaza meteorologii.ANM a emis o avertizare cod galben valabila de azi la ora 10 pana in 8 ianuarie la aceeasi ora, de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie, pentru mai multe zone din tara, inclusiv jumatatea de vest a Clujului. In intervalul mentionat vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, ... citește toată știrea