Cod galben de vanturi puternice in Cluj in urmatoarele doua zile.Administratia Nationala de Meteorologie a emis azi o avertizare cod galben de intensificari ale vantului pentru mai multe judete, inclusiv Clujul. Avertizarea e valabila pana maine la ora 12 pentru zona de vest a judetului. In intervalul mentionat, la munte vantul va avea intensificari, cu viteze de 70...90 km/h, iar in zona inalta (la peste 1700 m), rafalele vor depasi 100...120 km/h si temporar va ninge viscolit, arata ANM. ... citeste toata stirea